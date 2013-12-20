حملة «قلوبنا مع أهل الشام» تبدأ اليوم على قنوات تلفزيون أبوظبي

يشارك تلفزيون أبو ظبي في دعم حملة التبرعات النقدية «قلوبنا مع أهل الشام» لصالح اللاجئين السوريين، والتي تقام بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية الهلال الأحمر الإماراتي والمجلس الوطني للإعلام.

تهدف الحملة إلى جمع التبرعات اللازمة لمساعدة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الموجودين في مخيمات بلدان مجاورة، جرّاء الحرب الدائرة في بلادهم. وستسهم الحملة في تأمين المستلزمات الأساسية التي تقي اللاجئين موجة البرد الشديدة التي ضربت المنطقة مؤخراً، وأدت إلى نقص حاد في التجهيزات الإنسانية اللازمة، وتدهور أوضاعهم المعيشية.

ستقوم قناتا أبو ظبي الأولى وأبو ظبي الإمارات، بمشاركة عدد من القنوات المحلية يومي الجمعة والسبت 20 و21 ديسمبر الجاري، بالبث المباشر لحملة التبرعات لإغاثة اللاجئين السوريين، وستبدأ الحملة مباشرة على قنوات أبو ظبي عند الساعة الثانية ولمدة 6 ساعات متواصلة من ظهر يوم الجمعة ، ولمدة ساعتين من الثانية وحتى الرابعة من مساء يوم السبت.

وستعتمد التغطية على تقارير تم إعدادها خصيصاً للحملة تستعرض أوضاع اللاجئين السوريين في المخيمات وهم يعانون البرد وقسوة العيش، بالإضافة إلى ضيوف سيتم استقبالهم في الاستوديو من مختلف المجالات الدينية والسياسية والطبية والفنية، منهم سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهيئة، والفنان الإماراتي حبيب غلوم، والكاتبة الإماراتية المعروفة عائشة سلطان، وفضيلة الشيخ محمد بن غيث، وفضيلة الشيخ طالب الشحي.. فضلًا عن لقاءات عبر الأقمار الاصطناعية مع ضيوف من مختلف الدول، واستوديو خاص تم تحضيره بالقرب من مخيم مريجيب الفهود للاجئين في الأردن، لإلقاء الضوء على معاناة اللاجئين مع ضيوف من مفوضية اللاجئين ومنظمة أطباء بلا حدود.

وتقام حملة جمع التبرعات أيضاً في مراكز التسوق المنتشرة في العاصمة أبو ظبي والإمارات الأخرى، حيث ستشهد هذه المراكز وجود مراسلي تلفزيون أبو ظبي والمحطات المحلية المشاركة في تغطيتها.

للفن حضوره

وسيكون للفنانين حضور هام من خلال دعواتهم التي سيطلقونها خلال فعاليات الحملة، حيث سيوجد الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي كان من أوائل المشاركين والداعمين لهذه الحملة، من خلال استجابته السريعة للمشاركة بحماسته المعهودة لمثل هذه المناسبات الإنسانية ، بالإضافة إلى العديد من الفنانين السوريين والخليجيين.

مليون دولار من «دار البر»

قدمت جمعية دار البر تبرعاً خيرياً إنسانياً قدره مليون دولار، دعماً منها لحملة "قلوبنا مع أهل الشام" التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي لدعم وإغاثة النازحين السوريين من موجة برد الشتاء القارس والثلوج والأمطار، وفي محنتهم وأزمتهم الإنسانية بمخيمات اللجوء بدول الجوار السوري.

وذكر المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن الجمعية قدمت هذا التبرع انطلاقاً من دورها الخيري والإنساني الذي تعمل لأجله، بالمشاركة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة إخواننا وأشقائنا السوريين النازحين، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وللاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات بالأوضاع الإنسانية التي يعيشها السوريون النازحون في دول الجوار السوري، بلبنان والأردن وتركيا وغيرها منذ بداية الأزمة في سورية، حيث أولت الدولة هذه القضية اهتمامها، كواجب من الشقيق تجاه شقيقه في محنته، كما أن الجمعية تشارك بهذه الحملة كواجب أخوي وإنساني تجاه الأشقاء السوريين من العائلات التي نزحت جراء الأحداث الجارية في هذا البلد الشقيق، وفي مثل هذه الظروف الصعبة.

وبين خلفان المزروعي أن دار البر تستقبل التبرعات والزكاة والصدقات وكافة التبرعات لمساعدة النازحين السوريين بالمقر الجديد للجمعية في شارع الشيخ زايد بدبي، ولدى فروع الجمعية بكل من بر دبي بمسجد إبراهيم الخليل ومراكز مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم بالممزر وند الحمر للنساء والجميرا للرجال وفرعي رأس الخيمة وعجمان ومندوبي الجمعية بالجمعيات والمراكز التجارية في دبي، ولدى حسابات دار البر برقم: 008520500334201 ببنك دبي الإسلامي، ورقم: 0014215598003 بمصرف الإمارات الإسلامي، أو التواصل مع الجمعية لطلب مندوب لاستلام التبرع بالرقم 043185000 أو مراسلة على الفاكس رقم 043306336، وأشار إلى أن الجمعية ستخصص حلقة برنامج أبواب الخير الذي تبثه إذاعة نور دبي كل يوم جمعة، وترعاه حصرياً جمعية دار البر منذ 7 سنوات، وذلك لاستقبال تبرعات ومساعدات أهل الخير والبر.

خيرية محمد بن راشد

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، عن بدء تلقي التبرعات من أهل الخير والمحسنين لدعم وإغاثة السوريين النازحين، ضمن حملة "قلوبنا مع أهل الشام"، والتي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وتستقبل المؤسسة التبرعات على حساب الجمعية ببنك دبي الإسلامي رقم 001-520-8733333-01.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة، ومن منطلق حرصها على دعم الأشقاء السوريين النازحين على الحدود، أعلنت عن بدء تلقيها التبرعات من أهل الخير والمحسنين، ومن المؤسسات والشركات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لم تألُ جهداً في سبيل دعم المتضررين والمحتاجين على مستوى العالم العربي، أو على مستوى دول العالم.

وقال إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، قامت بدور كبير في تقديم الإغاثات العاجلة لكثير من الدول، مع تنفيذ المشاريع التنموية التي تعمل على حل المشكلات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها.

مئة ألف درهم من «إسلامية دبي»

تجاوباً مع توصيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم وإغاثة اللاجئين السوريين، قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شيكاً بقيمة مئة ألف درهم، تم تخصيصهم من باب الصدقات العامة، وتسلمها ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وقال جمعة عبيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، وانطلاقاً من دور الدائرة في دعم وتنمية العمل الخيري، فإننا ندعم إخواننا اللاجئين السوريين في محنتهم التي زادت مع موجة البرد القارس والثلوج التي داهمت أغلب المخيمات، وذلك من خلال الحملة المباركة التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بناء على التوجيهات السامية لرئيس الدولة.

ونوه الفلاسي بضرورة التواصل الجهات والمؤسسات الخيرية المعتمدة لجمع التبرعات وعدم الانصياع للرسائل والأرقام التي تبث عبر قنوات التواصل الاجتماعية غير الموثقة، والتي يحاول بعض ضعاف النفوس استغلال محنة الشعب السوري الشقيق لتحقيق الكسب المادي عن طريق الخديعة والاحتيال.