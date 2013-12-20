شرطة دبي تنجح في التعامل مع سائق متهور

حررت فرق إسناد التابعة للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدة مخالفات لمركبة دفع رباعي يقودها شاب في العشرينات من عمره بعد ملاحقة استمرت اكثر من 20 دقيقة ورفض قائدها الانصياع لأوامر الشرطة بالتوقف، والفرار بها هاربا ، حيث تضمنت المخالفات الهروب من الشرطة قيادة المركبة بصورة خطرة والقيادة بكتف الطريق.

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغات وشكاوى عن مركبات ودراجات يقوم سائقوها بقيادتها بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين وبصورة خطرة منها التهور والتسابق على الطرق العامـة وعرقلة حركة السير بصورة تشكل خطرا على مستخدمي الطرق، وكذلك تسبب ازعاجا في منطقة الخوانيج والمزهر وعود المطينة وعلى شارع الظلام.

ضبط

وأضاف الزفين أن دوريات فريق الإسناد ضبطت مساء يوم الأربعاء الماضي احدى المركبات عندما كانت تسير على الطرق العامة بتهور بصورة تشكل خطورة بالغة على حياة سائقيها وعلى حياة مستخدمي الطرق العامة في منطقة الخوانيج، مؤكدا ان المركبة شوهدت وهي قادمة من شارع الـظلام الدوار الثاني باتجاه دوار الخوانيج على شارع العمردي، وكانت تسير بتهور وبصورة خطرة تعرض حياة سائقها وحياة مستخدمي الطرق العامـة للخطر، واستمرت المركبة تسير بصورة خطرة وقبل دوار الخوانيج على شارع العمردي قام سائق المركبة بقيادتها بصورة جنونية خلف مركبتين كانتا تسير بالطريق في خط سيرهما فيما كان سائق المركبة يستخدم الضوء العالي للمركبتين وفجأة قام بسرعة جنونية بالانحراف على المركبتين وخرج جهة اليمين ليقود المركبة على كتف الطريق والعودة مرة أخرى للطريق العام مما شكل خطورة على حياة مستخدمي الطرق العامة، وكان سائق المركبة يتعمد قيادة المركبة والاستعراض محاولا إصدار أصوات مزعجة من السيارة في الطريق العام حتى دخل شارع الخوانيج بالاتجاه الى شارع الشيخ محمد بن زايد، وعندما دخل دوار الخوانيج على شارع المدينة الجامعية اتجه جهة اليمين الى ملتقى زايد بن محمـد للعائـلات، وقبل المطبات خفف السرعة.

سرعات جنونية

ولفت اللواء الزفين إلى أن حرفية دوريات إسناد تقوم على عدم مطاردة أي سيارة متهورة والتعامل معها بحكمة كبيرة للحفاظ على سلامة قائدها ومن معه ، لافتا إلى دوريات إسناد تقدمت من المركبة وطلبت من قائدها التوقف وبالفعل قام بإنزال الزجاج جهة اليمين وطلب منه أفراد الدورية التوقف على جانب الطريق بعد ان تم ابلاغه بأنهم رجال الشرطة، وما كان منه الا ان استهتر وقام برفع زجاج المركبة وقيادتها بطريقة جنونية خطرة والهـروب باتجاه عود المطينة عبر منطقة المزهـر، قاصدا ان تقوم الدورية باللحاق به للاستهتار لان مركبته سرعتها عالية تفوق دورية الشرطة غير مبال بالأنظمة والقوانين.

ونوه اللواء الزفين انه نظرا لجراءة مالك المركبة وتحديها للشرطة فضلت فرق الإسناد عدم ملاحقته حفاظا على سلامته وتم التعميم على المركبة وتم الاكتفاء بالتأكد من رقم المركبة وصحة بياناتها وتم تحرير المخالفات المرتكبة بحق سائقها غيابيا، بسبب خطورة قيادة السائق للمركبة وخطورة اللحاق به.