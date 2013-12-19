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بالأرقام – عبد الظاهر = متعب + حمدي + دومينيك + جمال

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بالأرقام – عبد الظاهر = متعب + حمدي + دومينيك + جمال بالأرقام – عبد الظاهر = متعب + حمدي + دومينيك + جمال

محمد يوسف المدير الفني للأهلي صرح عقب الهزيمة القاسية أمام مونتيري 5-1 بأنه لم يجد بديلا لأحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق بعد إيقافه .. فهل هذا حقيقي؟

الأهلي خاض مونديال الأندية بأربعة مهاجمين أولهما عماد متعب، السيد حمدي، دومينيك دا سيلفا والناشيء عمرو جمال.

فيما كان المهاجم الأساسي للأهلي هو أحمد عبد الظاهر قبل واقعة إشارة "رابعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس.

FilGoal.com عقد مقارنة بين أرقام وإحصائيات عبد الظاهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبين الرباعي واتضح منها التالي:

- مجموع محاولات أحمد عبد الظاهر على مرمى أورلاندو بايرتس في نهائي دوري أبطال إفريقيا = مجموع محاولات رباعي هجوم الأهلي.

الصورة التالية توضح الإحصائيات الخاصة بعبد الظاهر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

- الصورة التالية توضح إحصائيات رباعي هجوم الأهلي في كأس العالم للأندية

ويتضح أن عبد الظاهر قام بثلاث محاولات ناجحة على مرمى المنافس وأثنين ابتعدت عن المرمى في مواجهتي دوري أبطال إفريقيا.

في حين أن الرباعي الذي شارك في مواجهتي مونديال الأندية قاموا بتصويب نفس المعدل مجتمعين.

وهذا ما يؤكد صحة تصريح محمد يوسف المدير الفني للأهلي.

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