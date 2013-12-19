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البرازيل تكرم مانديلا بمواجهة مع جنوب إفريقيا

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البرازيل تكرم مانديلا بمواجهة مع جنوب إفريقيا البرازيل تكرم مانديلا بمواجهة مع جنوب إفريقيا

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم عن إقامة مباراة ودية بين منتخب السامبا ونظيره الجنوب أفريقي في الخامس من مارس/آذار المقبل لتكريم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وأوضح الاتحاد في بيانه اليوم أن المباراة ستقام في جوهانسبرج على ملعب سوكر سيتي، الذي احتضن نهائي مونديال 2010 بين إسبانيا وهولندا، وقد تحمس للفكرة مدرب السيليساو لويز فيليبي سكولاري لتكريم مانديلا.

وستكون المباراة هي الاخيرة للمنتخب البرازيلي قبل الاعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال 2014 ، والذين سيجبرون على التتويج باللقب للمرة السادسة على أرضهم.

وكان سكولاري قد طلب من الاتحاد البرازيلي تنظيم مباراة ودية مع منتخب أفريقي قوي للاستعداد لمواجهة الكاميرون في المجموعة الأولى بكأس العالم.

وتواجه البرازيل في مجموعتها منتخبات كرواتيا والكاميرون والمكسيك.

وقبل انطلاق البطولة من المرجح أن يلاقي السيليساو كل من صربيا وجامايكا وديا مطلع يونيو.

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