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جمهور ريال مدريد يلعب دوره في تجديد عقد ألونسو

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جمهور ريال مدريد يلعب دوره في تجديد عقد ألونسو جمهور ريال مدريد يلعب دوره في تجديد عقد ألونسو

لعب جمهور ريال مدريد دوره في إعلان رغبته بتجديد عقد نجم الوسط شابي ألونسو، وذلك خلال لقاء الميرنجي وشاطبة بالكأس.

الجمهور أخذ يهتف باسم ألونسو حين ظهر اللاعب أمام المدرجات، وذلك قبل أيام من القلق الملكي على النجم الدولي.

ألونسو من حقه التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل، إذ ينتهي عقده مع ريال مدريد رسميا في الصيف.

ويبدي ريال مدريد قلقه من فقدان اللاعب صاحب الـ32 عاما، لأنه يعتبر من أهم مفاتيح لعب الفريق ومدرب داخل أرض الملعب بحسب وصف المدير الفني للميرنجي كارلو انشيلوتي.

ويرغب جمهور ريال مدريد في لعب دور بالضغط على ألونسو للتجديد.

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