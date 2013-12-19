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كرتى ووزراء دول "الإيفاد" يصلون جوبا ويلتقون سلفاكير غدا

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كرتى ووزراء دول "الإيفاد" يصلون جوبا ويلتقون سلفاكير غدا كرتى ووزراء دول "الإيفاد" يصلون جوبا ويلتقون سلفاكير غدا

وصل إلى مدينة "جوبا" مساء اليوم" الخميس" وزراء خارجية دول "الإيقاد"، ومن بينهم وزير الخارجية السودانى على كرتى، وذلك بهدف إجراء مباحثات لتهدئة الأوضاع جراء الأحداث التى تشهده دولة جنوب السودان حاليا.

وقال سفير السودان لدى أثيوبيا عبد الرحمن سر الختم ومندوبه لدى الاتحاد الأفريقى - فى اتصال هاتفى لوكالة السودان للأنباء - إن الوفد يضم أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى، بجانب سفراء دول الإيقاد فى أثيوبيا، مضيفا أن الوفد سيلتقى بالفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان غدا الجمعة فى إطار مهمته.

ومن جانبه، أوضح الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبو بكر الصديق، إن مهمة الوفد تتمثل فى الاطمئنان على سلامة الأوضاع والأمن والاستقرار فى جنوب السودان، وحث الأطراف المتنازعة بانتهاج الوسائل السلمية والحوار لحل خلافاتهم والسعى للتهدئة لإعطاء فرصة للحوار خاصة وأن الرئيس سلفاكير كان قد أعلن استعداده للحوار.

وأشار الصديق، إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقى عقد اجتماعا أمس الأربعاء حول الأزمة وأعلن تشجيعه للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التوتر الحالى فى جنوب السودان.

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مصر 365