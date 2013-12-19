أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أوروبا تطلق الكاميرا الأعلى دقة في العالم للفضاء

Google+ Print
أوروبا تطلق الكاميرا الأعلى دقة في العالم للفضاء أوروبا تطلق الكاميرا الأعلى دقة في العالم للفضاء

أطلقت شركة (Astrium Satellites)، ثاني أكبر شركات صناعات الفضاء في العالم، الكاميرا الأعلى دقة على الإطلاق إلى الفضاء، وذلك اليوم الخميس في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.

وتبلغ دقة الكاميرا مليار ميجا بيكسل، وتستطيع تلك الكاميرا رصد الأشياء وقياسها بقدرة تفوق العين البشرية بأربعين ألف مرة.

وتم توصيل تلك الكاميرا إلى التليسكوب “جايا”، الذي تم إطلاقه في الفضاء ليمكن وكالة الفضاء الأوروبية من دراسة مجرة “درب التبانة” بدقة.

وينتظر أن يقوم التليسكوب “جايا”، معتمداً على الكاميرا، بتكوين نموذج ثلاثي الأبعاد لمجرة درب التبانة وذلك عبر تحديد المسافات الدقيقة لحوالي مليار نجم.

وتأمل وكالة الفضاء الأوروبية أن يساعد النموذج الثلاثي الأبعاد في فهم نشأة وتطور النظام الشمسي، إضافة إلى اكتشاف الآلاف من الأجسام السماوية المجهولة، والتعرف على الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

وتؤكد شركة صناعة الفضاء أن التليسكوب قادر على أداء المهام المطلوبة منه بفضل الكاميرا المزود بها، وذلك بفضل قدرته على استشعار سُمك شعرة واحدة من على مسافة 700 كيلومتر، ومن جانبه وصف إريك بيرانجر، رئيس (Astrium Satellites)، التليسكوب بأنه عين على الكون.

يذكر أن مشروع إطلاق التليسكوب “جايا” إلى الفضاء وصلت كلفته إلى 650 مليون يورو، وذلك لبناء التليسكوب وتطوير الكاميرا المتصلة به ولإطلاقه في الفضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا