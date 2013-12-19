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بالصور ..انكتس السويس تطلق حملة حول اهمية استخدام الطاقة الشمسية

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بالصور ..انكتس السويس تطلق حملة حول اهمية استخدام الطاقة الشمسية بالصور ..انكتس السويس تطلق حملة حول اهمية استخدام الطاقة الشمسية

انكتس السويس تطلق حملة حول اهمية استخدام الطاقة الشمسية

اطلق طلاب اناكتس بجامعة السويس بشوارع السويس حملة حول اهمية استخدام الطاقة الشمسية وضرورة استغلال هذه الطاقة المهدرة لتكون بديلا وتعمل بجوار الكهرباء، ومن أجل أن تخفف عن احمال الكهرباء التي تمثل عبئ مادى على الدولة .

واشار بيان صادر من انكتس أن الحملة ستستمرة لمدة 5 ايام ، موضحين ان الحملة عبارة عن استطلاع راى و حوارات مع المواطنين وخاصة اصحاب المحللات حول توفير استخدام طاقة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية .

وأضافوا أن الحملة تستهدف المواطنين بمنطقة الأربعين وحي السويس ، موضحين مسئولو الحملة انهم عرضوا خلال الحملة اليوم حول انشطتهم والمشاريع الناجحه باستخدام الطاقة الشمسية فى محافظات .

انكتس هى منظمه عالميه غير هادفه للربح تهدف دعم الطلاب وتنميه مهارتهم عن طريق تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع ، حيث حصد انكتس سويس على سبع جوائز في مسابقة إناكتس علي مستوى جامعات مصر والمؤهلة لمسابقة علي مستوي العالم .

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