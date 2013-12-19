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أشرف ثابت: نجاح الحشد للاستفتاء سقوط مدوٍ لحملة "الحرية والعدالة" لمقاطعته

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أشرف ثابت: نجاح الحشد للاستفتاء سقوط مدوٍ لحملة "الحرية والعدالة" لمقاطعته أشرف ثابت: نجاح الحشد للاستفتاء سقوط مدوٍ لحملة "الحرية والعدالة" لمقاطعته

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

أكد الدكتور أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن تعيش مرحلة حرجة، وعلى الجميع بناء مؤسسات الدولة بأقصي سرعة ممكنة، والعمل بقوة لحل مشكلة المجتمع المصرى لدعم الاستقرار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لاستوديو بث مباشر على cbc+2، إن دعاوى التصويت ب"لا"، للدستور ليس لها حقائق فهي فقط في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "إننا نقوم بتدشين حملة نعم للدستور وسنقوم بعمل ندوات جماهيرية في جميع أنحاء الجمهورية وتفاجأنا بحضور أعداد كبيرة في ندوة الإسكندرية".

واختتم مداخلته بأن ذهاب المواطنين للتصويت سيكون سقوطا مدويا لدعوة حزب الحرية والعدالة لمقاطعة التصويت.

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