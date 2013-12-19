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الإفراج عن مغني راب تونسي متهم بوصف الشرطة بـ«الكلاب» في أغنية

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الإفراج عن مغني راب تونسي متهم بوصف الشرطة بـ«الكلاب» في أغنية الإفراج عن مغني راب تونسي متهم بوصف الشرطة بـ«الكلاب» في أغنية

قررت محكمة تونسية، الخميس، الإفراج عن مغني الراب الشهير، علاء اليعقوبي، المعروف باسم «ولد الكانز» والحكم بعدم سماع الدعوى، وذلك بعد أن صدر بحقه في الخامس من الشهر الجاري حكم بالسجن 4 أشهر نافذة بتهمة أداء أغنية «مهينة» للشرطة خلال مشاركته الصيف الماضي في مهرجان نظمته وزارة الثقافة وصف فيها رجال الشرطة بـ«الكلاب».

وقال المحامي غازي مرابط، في تصريحات صحفية، إن «محكمة قرمبالية قررت الإفراج عن ولد الكانز متوقعا أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق».

كانت المحكمة أصدرت في الخامس من ديسمبر 2013، حكما بسجن ولد الكانز 4 أشهر «مع النفاذ العاجل» بتهمة أداء أغنيته الشهيرة «البوليسية كلاب» خلال حفل موسيقي أقيم في 22 أغسطس 2013 ضمن مهرجان الحمامات الدولي الذي تنظمه وزارة الثقافة.

وسبق لولد الكانز دخول السجن بسبب هذه الاغنية التي نشرت أول مرة على «يوتيوب» في الثالث من مارس 2013.

ويعني اسم «ولد الكانز» ابن الـ15 عاما ويُطلق عليه لأنه بدأ غناء الراب وعمره 15 عاما.

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