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"6 أبريل": سننسحب من خارطة الطريق إذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولا

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"6 أبريل": سننسحب من خارطة الطريق إذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولا "6 أبريل": سننسحب من خارطة الطريق إذا أجريت الانتخابات الرئاسية أولا

كتب : عمرو حامد الخميس 19-12-2013 20:22

أعلنت حركة 6 أبريل نيتها سحب تأييدها لخريطة الطريق، في حالة وجود أي تعديلات عليها، أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وفقا لمطلب عدد من القوى السياسية التي التقت بالرئاسة اليوم.

وأكد عمرو علي المنسق العام للحركة، خلال المؤتمر الصحفي العاجل الذي نظمته الحركة مساء اليوم في مقر جبهة ثوار، أن أي تعديلات على خارطة الطريق ستؤدي إلى إعلان سحب تأييد الحركة لخارطة الطريق، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيؤدي إلى سحب دعمهم بشكل كامل لخارطة الطريق، مؤكدا أن لقاء اليوم يشبه كثيرا لقاءات التيار الإسلامي بمؤيديه أثناء تولي محمد مرسي السلطة، وأن الرئيس كان يحاور مؤيديه اليوم داعيا لوجود حوار وطني حقيقي مع الغيورين على مصلحة الوطن لحل الأزمة التي تمر بها .

وأكد علي أن الإفراج عن رموز نظام مبارك وأبناء الرئيس المخلوع والفريق أحمد شفيق واعتقال الثوار، يؤكد على طبيعة المرحلة التي تعيشها مصر الآن، التي تتسم بالتخبط، مؤكدا أن هناك معاملة سيئة يتعرض لها أحمد ماهر مؤسس الحركة وعدد من النشطاء السياسيين داخل السجن، مشيرا إلى أن واقعة اقتحام مركزي حقوقي مصري سابقة جديدة لم تحدث في عهد مبارك أو المجلس العسكري، الذي اقتحم عدد من المنظمات التي انتهت تراخيصها فقط.

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