قرار جمهوري بمنح الشاعر أحمد فؤاد نجم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

كتب : أحمد البهنساوي منذ 35 دقيقة

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا، اليوم، بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، إلى اسم المرحوم الشاعر أحمد فؤاد نجم.

يأتي تكريم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم؛ تقديرا لعطائه الأدبي وحضوره المؤثر على الساحة الأدبية والسياسية.

يُشار إلى أن نجم يعد أحد أهم شعراء العامية في مصر، وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي، وهب حياته من أجل حرية الوطن وألهمت كلماته أجيالا من الشباب للدفع من أجل التغيير.

جدير بالذكر، أن الشاعر الكبير قد حصل على العديد من الجوائز الدولية، حيث تم تكريمه باختياره سفيراً للفقراء من قِبل المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة، كما فاز في عام 2013 بجائزة الأمير كلاوس الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم، إلا أنه قد وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام.