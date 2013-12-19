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"المصريين الأحرار": القوى السياسية تميل للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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"المصريين الأحرار": القوى السياسية تميل للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية "المصريين الأحرار": القوى السياسية تميل للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

كتب : جهاد أحمد منذ 8 دقائق

قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن ثلثي الحضور في اجتماع الرئيس عدلي منصور مع شباب القوى السياسية يميلون لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، بعد إقرار الدستور.

وأكد وجيه خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "بث مباشر" على قناة CBC، أن حركة تمرد وتيار الشراكة كانا يميلان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي معا، مشيرا إلى أن حزب النور يفضل البرلمانية أولا، لافتا إلى أن نادر بكار أبدى استعداد النور للموافقة على الرئاسية أولا، على أن يكون ذلك هو التعديل الوحيد في خارطة الطريق، وهو ما أيده حزب المصريين الأحرار.

وأشار إلى أن الحضور اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور.

وعن النظام الذي ستجرى به الانتخابات، قال شهاب إن من متابعته للآراء خلال الاجتماع أن الغالبية تميل لإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط الأقرب للفردي، وعلى أن تكون القوائم قومية على مستوى الجمهورية، وليست قوائم على مستوى المحافظات، مشيرا إلى تأييد حركة تمرد وتيار الشراكة للنظام الفردي الخالص، أما حزب النور فيرى إجرائها بنظام القوائم، ولا مانع لديه في النظام المختلط.

وأضاف وجيه أن الاجتماع استغرق حوالي 6 ساعات، من الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءً، مشيرا إلى أنه لمس الجدية في استجابة الرئيس عدلي منصور لمطالب الشباب.

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