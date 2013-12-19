أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إطلاق سراح رئيس مجلس محلي ليبي و5 آخرين بعد اختطافهم 10 أيام

Google+ Print
إطلاق سراح رئيس مجلس محلي ليبي و5 آخرين بعد اختطافهم 10 أيام إطلاق سراح رئيس مجلس محلي ليبي و5 آخرين بعد اختطافهم 10 أيام

أطلق مسلحون مجهولون، الخميس، سراح رئيس المجلس المحلي بمدينة ككلة الليبية، و5 آخرين كانوا مختطفين ومحتجزين بمنطقة «ورشفانة» من قبل مجهولين.

كانت مجموعة مجهولة اختطفت «الصغير» ومرافقيه قبل 10 أيام، واعتبر البعض أن اختطاف عضو المؤتمر الوطني عبدالمجيد الزنتوتي، الذي أطلق سراحه يوم السبت الماضي كان بمثابة ردة فعل على اختطاف الصغير ومرافقيه.

وذكرت مصادر محلية أن «مجموعة من (ورشفانة) اختطفت رئيس المجلس المحلي بككلة ومرافقيه، كردة فعل على قيام كتيبة تتبع المجلس العسكري أبوسليم الذي يرأسه غنيوة الككلي بالقبض على شخص من ورشفانة، إلا أن مجلس الشورى بككلة أكد أن المقبوض عليه كان مطلوبًا».

كان رئيس المؤقتة، علي زيدان، أكد عزم حكومته العمل على التخفيف من حدة عمليات الاختطاف التي تنشط في ليبيا في الأشهر الأخيرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول