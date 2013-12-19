إطلاق سراح رئيس مجلس محلي ليبي و5 آخرين بعد اختطافهم 10 أيام

أطلق مسلحون مجهولون، الخميس، سراح رئيس المجلس المحلي بمدينة ككلة الليبية، و5 آخرين كانوا مختطفين ومحتجزين بمنطقة «ورشفانة» من قبل مجهولين.

كانت مجموعة مجهولة اختطفت «الصغير» ومرافقيه قبل 10 أيام، واعتبر البعض أن اختطاف عضو المؤتمر الوطني عبدالمجيد الزنتوتي، الذي أطلق سراحه يوم السبت الماضي كان بمثابة ردة فعل على اختطاف الصغير ومرافقيه.

وذكرت مصادر محلية أن «مجموعة من (ورشفانة) اختطفت رئيس المجلس المحلي بككلة ومرافقيه، كردة فعل على قيام كتيبة تتبع المجلس العسكري أبوسليم الذي يرأسه غنيوة الككلي بالقبض على شخص من ورشفانة، إلا أن مجلس الشورى بككلة أكد أن المقبوض عليه كان مطلوبًا».

كان رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، أكد عزم حكومته العمل على التخفيف من حدة عمليات الاختطاف التي تنشط في ليبيا في الأشهر الأخيرة .