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«العربي» يهدي درع الجامعة العربية لاسم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا

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«العربي» يهدي درع الجامعة العربية لاسم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا «العربي» يهدي درع الجامعة العربية لاسم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا

أهدى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، الخميس، اسم الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، وذلك بإهداء درع الجامعة العربية لسفيرة جنوب أفريقيا لدى ، نولوتا ندو مايندي، خلال فعاليات المنتدى البيئي الشبابي العربي الأفريقي الخامس بمقر الأمانة العامة للجامعة، كما تم إطلاق اسم «مانديلا» على هذه الدورة من فعاليات المنتدى.

وقال «العربي» في كلمة ألقاها أمام المنتدى، إن «(مانديلا) يعتبر بحق رمزًا من رموز نضال الإنسان لنيل حقوقه في العيش بحرية وكرامة ومساواة ومكافحة العنصرية البغيضة أينما كانت ونشر قيم التسامح والمصالحة».

وأضاف: «لن ننسى أبدًا مواقف (مانديلا) الثابتة والمبدئية في النضال لجميع الشعوب لنيل حقوقه والتحرر من الاستعمار وسياسات الفصل العنصري والتي تجلّت في عبارته الشهيرة بأن الحرية ستظل منقوصة طالما لم يتحرر الشعب الفلسطيني وينال حريته لتؤكد أن نيلسون مانديلا لم يكن زعيمًا من زعماء بلاده فحسب، بل رمز من رموز نضال الإنسان لنيل حريته وكرامته على مر العصور».

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