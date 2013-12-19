قرار جمهوري بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للراحل أحمد فؤاد نجم

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم /الخميس/ بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى إلى اسم الشاعر الراحل / أحمد فؤاد نجم.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي – بأن تكريم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم يأتي تقديرا لعطائه الأدبي وحضوره المؤثر على الساحة الأدبية والسياسية طوال فترة حياته .

وأكد إن “نجم” يشار إليه كأحد أهم شعراء العامية في مصر ، وأحد ثوار الكلمة وهو أسم بارز في الفن والشعر العربي ، وأنه وهب حياته من أجل حرية الوطن وألهمت كلماته أجيالا من الشباب للدفع من أجل التغيير .

جدير بالذكر أن الشاعر الكبير قد حصل على العديد من الجوائز الدولية ، حيث تم تكريمه باختياره سفيرا للفقراء من قِبل المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة ، كما فاز في عام 2013 بجائزة الأمير كلاوس الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم ، إلا أنه قد وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام .

وكان الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الملقب ب “الفاجومي” قد وافته المنيه قبل نحو أسبوعين عن عمر يناهز 84 عاما .

أ ش أ