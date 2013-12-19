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قرار جمهوري بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للراحل أحمد فؤاد نجم

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قرار جمهوري بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للراحل أحمد فؤاد نجم قرار جمهوري بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى للراحل أحمد فؤاد نجم

أحمد فؤاد نجم

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم /الخميس/ بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى إلى اسم الشاعر الراحل / أحمد فؤاد نجم.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي – بأن تكريم الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم يأتي تقديرا لعطائه الأدبي وحضوره المؤثر على الساحة الأدبية والسياسية طوال فترة حياته .

وأكد إن “نجم” يشار إليه كأحد أهم شعراء العامية في ، وأحد ثوار الكلمة وهو أسم بارز في الفن والشعر العربي ، وأنه وهب حياته من أجل حرية الوطن وألهمت كلماته أجيالا من الشباب للدفع من أجل التغيير .

جدير بالذكر أن الشاعر الكبير قد حصل على العديد من الجوائز الدولية ، حيث تم تكريمه باختياره سفيرا للفقراء من قِبل المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة ، كما فاز في عام 2013 بجائزة الأمير كلاوس الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم ، إلا أنه قد وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام .

وكان الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الملقب ب “الفاجومي” قد وافته المنيه قبل نحو أسبوعين عن عمر يناهز 84 عاما .

أ ش أ

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