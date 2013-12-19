بالصور.. استعراضات رياضية فى حفل تكريم وكيل الوزارة للطالبات بالفيوم

قدمت طالبات المدرسة الرياضية بنات بالفيوم عددا من العروض والإبداعات الرياضية والثقافية فى حفل التكريم الذى أقامته المدرسة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمود العمريطى واحتفالا بتولى محمود أبو الغيط، منصب وكيل الوزارة.

شهد الحفل محمود العمريطى ومحمود أبو الغيط، وكيلى الوزارة ومديرى العموم بالمديرية جمال عبد الحليم، ومحمد المراكبى، ومحمد السيد نصر، والمستشار عبد الباقى مفتاح، رئيس مجلس الأمناء، والمستشار سلامة شعبان إسماعيل، عضو لجنة اختيار القيادات بالمديرية ولفيف من قيادات التعليم بالمحافظة من بينهم سناء أحمد أمين وسهير محمد رشاد ودكتورة ميمى إسحق ودكتور سامى زيدان ومحمد المهدى وإسماعيل فؤاد.

أكد الدكتور عماد بليدى، مدير المدرسة على أهمية الدعم الذى قدمه وكيل الوزارة بالمدرسة والتى استطاعت الحصول على أكثر من مركز على مستوى الجمهورية فى الألعاب الفردية والجماعية معربا عن تقدير طلاب المدرسة وجميع العاملين فيها بقيادات التعليم بالمحافظة لحرصهم على توفير كل الدعم لهم.

كما تمنى المستشار سلامة شعبان إسماعيل مغادرة العمريطى للفيوم بداية لحياة جديدة ملأوها الصحة والسعادة وتمنى التوفيق لمحمود أبو الغيط فى مهمته الجديدة مشيرا إلى أن التقدير المتبادل والحب والاحترام كان السمة السائدة التى أرساها وكيل الوزارة فى تعاملاته مع أبناء الفيوم حتى المختلفين معه.

ووجه محمود العمريطى التحية لطالبات المدرسة الرياضية ولجميع العاملين بالمدرسة على احتفالهم به واعتبر أن فترة وجوده بالفيوم لم تكن فترة غربة وإنما احتضنه أبناء المحافظة حتى صار واحدا منهم وعوضوه عن بعده عن أهله فى القليوبية.

وقدمت طالبات المدرسة الرياضية عددا من العروض الفنية والموسيقية وأغانى الترحيب للمسئولين كما تم عمل برنامج إذاعى مميز ترحيبا بالحضور وفى نهاية الحفل تم تقديم هدية رمزية وشهادات تقدير لوكيل الوزارة وقيادات التعليم والتقاط بعض الصور التذكارية.