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أرسنال يفقد ويلشير أمام تشيلسي بعد إيقافه

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أرسنال يفقد ويلشير أمام تشيلسي بعد إيقافه أرسنال يفقد ويلشير أمام تشيلسي بعد إيقافه

تأكد غياب جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال عن مواجهتي فريقه المقبلتين أمام تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي وذلك بعد قرار الاتحاد بإيقافه مبارتين.

واعترف ويلشير بإشهاره إشارة مسيئة لجمهور مانشستر سيتي بعد هزيمة فريقه بنتيجة 6-3، استحق بعدها الإيقاف مبارتين.

ولم يدون حكم المباراة الواقعة في تقريره، فيما أظهرت الكاميرات والتلفزيون اللقطة الخارجة التي أظهرها.

وجاء البيان عبر موقع الاتحاد الإنجليزي يوم الخميس كالتالي: "اعترف ويلشير بتهمة الإساءة إلى جمهور مانشستر سيتي يوم السبت 14 ديسمبر ورفض اللجنة التماسه، وتم إيقافه مبارتين فورا".

ويلتقي أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي يوم 23 ديسمبر الجاري، فيما يواجه وست هام يوم 26.

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