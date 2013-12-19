أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - ليفربول يصل لأعلى مستوياته.. مباراة كاملة دون تصويبة لخصمه!

Google+ Print
بالأرقام - ليفربول يصل لأعلى مستوياته.. مباراة كاملة دون تصويبة لخصمه! بالأرقام - ليفربول يصل لأعلى مستوياته.. مباراة كاملة دون تصويبة لخصمه!

لأول مرة منذ عام 2006، يخرج فريق توتنام هوتسبر من مباراة دون أن يصوب كرة يتيمة على مرمى خصمه، الفضل يعود لقوة ليفربول.

الانتصار السابق لليفربول في الاسبوع المنصرم على توتنام بخماسية كان العرض الأقوى للفريق الأحمر حتى الآن.

لا تصويبة لتوتنام على مرمى ليفربول.

محمد ساخو قلب دفاع ليفربول يمرر 49 تمريرة صحيحة مع تمريرة واحدة خاطئة، فيما يوضح قدرة الحمر على بناء الهجمات بشكل سليم.

جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول أخطأ في 5 تمريرات فقط طوال 90 دقيقة، رغم أنه لعب دورا إيجابيا ممتازا في إيصال فريقه لمرمى سبيرز.

6 تصويبات من لويس سواريز ملهم ليفربول بين الخشبات الثلاث لتوتنام، منها جاء للفريق ثنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع