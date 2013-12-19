بالأرقام - ليفربول يصل لأعلى مستوياته.. مباراة كاملة دون تصويبة لخصمه!

لأول مرة منذ عام 2006، يخرج فريق توتنام هوتسبر من مباراة دون أن يصوب كرة يتيمة على مرمى خصمه، الفضل يعود لقوة ليفربول.

الانتصار السابق لليفربول في الاسبوع المنصرم على توتنام بخماسية كان العرض الأقوى للفريق الأحمر حتى الآن.

لا تصويبة لتوتنام على مرمى ليفربول.

محمد ساخو قلب دفاع ليفربول يمرر 49 تمريرة صحيحة مع تمريرة واحدة خاطئة، فيما يوضح قدرة الحمر على بناء الهجمات بشكل سليم.

جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول أخطأ في 5 تمريرات فقط طوال 90 دقيقة، رغم أنه لعب دورا إيجابيا ممتازا في إيصال فريقه لمرمى سبيرز.

6 تصويبات من لويس سواريز ملهم ليفربول بين الخشبات الثلاث لتوتنام، منها جاء للفريق ثنائية.