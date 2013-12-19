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رسميا.. ترقية باربرا برلسكوني لمنصب نائب والدها

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رسميا.. ترقية باربرا برلسكوني لمنصب نائب والدها رسميا.. ترقية باربرا برلسكوني لمنصب نائب والدها

رسميا، تمت ترقية باربرا برلسكوني لمنصب نائب رئيس نادي ميلان بحسب ما أعلنه الروسونيري عبر موقعه الالكتروني.

باربرا تمت ترقيتها من عضو مجلس إدارة إلى نائب رئيس، وذلك لتعمل مباشرة تحت إمرة والدها سيلفيو مالك النادي.

وجاءت هذه الترقية في أعقاب صدام كبير بينها ذات الرؤية المختلفة والتي تسعى لتغيير دماء ميلان، وأدريانو جالياني نائب رئيس الروسونيري.

جالياني سيستمر كمدير عام لميلان، وكذلك يحتفظ بمنصبه كنائب أخر لبرلسكوني.

كانت باربرا قد طلبت إقالة جالياني وتغيير فكر النادي وضخ أسماء مثل فيليبو إنزاجي وديمتريو ألبرتيني وباولو مالديني داخل منظومة كرة القدم، لكن في النهاية قرر سيلفيو الإبقاء على نائبه الذي يعمله معه من الثمانينات.

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