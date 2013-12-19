وزيرة الإعلام تشهد افتتاح صالون برنامج الإتيليه الأول بالقناة الثقافية

كتب : انتصار حسني الخميس 19-12-2013 20:00

بحضور د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام و د. محمد صابر عرب وزير الثقافة، تم أمس افتتاح صالون برنامج الأتيليه الأول للفنان طه القرنى بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وحضور د. صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طه القرنى، وإيناس عبد الله رئيس القناة الثقافية وعدد من الإعلاميين والصحفيين .

وصرحت د. درية ­شرف الدين أن هذا الحدث يعد إنجازاً ونقلة نوعية فى مفهوم الإعلام من نقل شكل الشاشة التقليدي إلى التفاعل مع المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع برنامج الأتيليه ويتحول إلى معرض يضم إبداعات المشاهدين.

كما وجهت وزيرة الإعلام شكراً خاصاً للفنان طه القرنى مقدم البرنامج وطارق سمير معد البرنامج وكذلك فريق عمل البرنامج ورئيس القناة والعاملين بها وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير قناتهم وأنهم مثل يُحتذي به.

وقامت وزيرة الإعلام ووزير الثقافة بتكريم عدد من الفنانين التشكيليين على هامش الصالون وهم د. صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، والناقد عز الدين نجيب، و د. رضا عبد السلام كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

كما قاما أيضاً بتكريم مجموعة من الفنانين من خارج الحركة التشكيلية وهم الفيلسوف المصرى مراد وهبة، وذلك لإسهامه فى دعم الحوار حول فلسفة الفنون، والشاعر سيد حجاب والذى تم تكريمه للمزج بين جمهور الفن التشكيلي و جمهور الشعر، والروائى الكبير والناقد د. يوسف القعيد وذلك لتصويره القرية المصرية فى نموذج تشكيلي لغوي .

ويشارك بالصالون (74 ) فناناً يقدمون (74) عملاً فنياً وهو مشروع مشترك بين قناة النيل الثقافية والفنان طه القرنى الذى قام بالرسم مباشرةٍ أمام الجمهور.