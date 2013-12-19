بعد حكم براءته.. الممثل القانوني لـ"شفيق": قريبا.. الفريق في القاهرة

كتب : جهاد أحمد منذ 9 دقائق

قال يحيى قدري الممثل القانوني للفريق أحمد شفيق، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، إن الفريق شفيق سيعود قريبا للقاهرة بعد حكم براءته اليوم من قضية أرض الطيارين وانقضاء الدعوى في قضية "كازابينكا الساحل الشمالي" لتولي قاضي التحقيق في القضية دون أي انتداب أو اختصاص اغتصابا لحق النيابة العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة من حقها حفظ البلاغ في قضية كازابينكا الساحل الشمالي أو التحقيق بها، ولكن دون ربطها بقضية أرض الطيارين.

وأضاف قدري، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بشفيق أكد خلاله سعادته بإنصاف القضاء له لأنه زج به في هذه القضايا ليظل خارج البلاد أو يعود للسجن، متهما خصومه السياسيين بمحاولة القضاء عليه بهذه الطرق.