أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بعد حكم براءته.. الممثل القانوني لـ"شفيق": قريبا.. الفريق في القاهرة

Google+ Print
بعد حكم براءته.. الممثل القانوني لـ"شفيق": قريبا.. الفريق في القاهرة بعد حكم براءته.. الممثل القانوني لـ"شفيق": قريبا.. الفريق في القاهرة

كتب : جهاد أحمد منذ 9 دقائق

قال يحيى قدري الممثل القانوني للفريق أحمد شفيق، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، إن الفريق شفيق سيعود قريبا للقاهرة بعد حكم براءته اليوم من قضية أرض الطيارين وانقضاء الدعوى في قضية "كازابينكا الساحل الشمالي" لتولي قاضي التحقيق في القضية دون أي انتداب أو اختصاص اغتصابا لحق النيابة العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة من حقها حفظ البلاغ في قضية كازابينكا الساحل الشمالي أو التحقيق بها، ولكن دون ربطها بقضية أرض الطيارين.

وأضاف قدري، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بشفيق أكد خلاله سعادته بإنصاف القضاء له لأنه زج به في هذه القضايا ليظل خارج البلاد أو يعود للسجن، متهما خصومه السياسيين بمحاولة القضاء عليه بهذه الطرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب