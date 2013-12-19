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الجزيرة يواصل ملاحقة على ثالث الدوري الإماراتي

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الجزيرة يواصل ملاحقة على ثالث الدوري الإماراتي الجزيرة يواصل ملاحقة على ثالث الدوري الإماراتي

واصل فريق الجزيرة مزاحمته للنصر على المركز الثالث في الدوري الإماراتي بعد فوزهما على بني ياس وعجمان على الترتيب.

وفاز الجزيرة بهدفين مقابل هدف على مضيفه بني ياس في لقاء الجولة الـ11.

سجل أحمد الغيلاني هدفي الجزيرة في الدقيقتين 31 و59.

فيما سجل لويز فارينا هدف بني ياس في الدقيقة 34.

وفي المواجهة الأخرى، فاز النصر بهدفين لهدف على ضيفه عجمان.

بادر النصر بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق بريت هولمان وضاعف إبراهيما توريه بالثاني في الدقيقة 45.

وقلص سيمون فيندونو النتيجة بهدف في الدقيقة 75.

الفوز جعل النصر ثالثا برصيد 19 نقطة بفارق هدفين عن الجزيرة الرابع.

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