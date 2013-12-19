طبيب نفسى: العمل يزيد من ضغوط المرأة ويجعلها لا تستمتع بالحياة

المشاكل الزوجية لا تنتهى أبدا، لكن هناك بعض الطرق التى تؤدى إلى تعقد الأمور بدلا من حلها، حيث أرسل قارئ يسأل، تزوجت بما يسمى "زواج صالونات" وزوجتى تصر على العمل، على الرغم من عدم حاجتنا المادية لذلك، ووصل الأمر إلى حد الشجار لفترات طويلة فما العمل؟ مع العلم لأن لدينا طفلا ولا أريد أن تتمزق الأسرة.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور أحمد الجوهرى طبيب نفسى ومتخصص فى الاستشارات النفسية والأسرية وتنمية المهارات البشرية، تسعى بعض السيدات إلى العمل، بحثا عن الأمان المادى، خوفا من غدر الزوج أو حدوث أى مشكلة، وقد تسعى المرأة إلى العمل، على الرغم من عدم احتياجها له، خاصة فى حالة وجود من يعولها ماديا، لذا يتحول الأمر، فى هذه الحالة، إلى نوع من الندية التى تفقدها التوازن فى حياتها.

وأضاف "الجوهرى"، أن خضوع المرأة إلى العمل والاهتمام بالمنزل يجعها تشعر بأنها محملة بالأعباء والضغوط، ويجعلها لا تشعر بالاستمتاع بالحياة فهى فى سباق دائم مع الزمن، من أجل الإيفاء بما يتطلبه العمل، ثم العمل على إيفاء طلبات المنزل، مما يؤدى إلى خلل فى ترابط الأسرة.

لذا يجب أن يتدخل أحد أفراد الأسرة الكبار فى محاولة لإقناعها بضرورة أن تجعل بيتها أول أولوياتها ومصدر الأمان فى حياتها، وإذا استطاعت أن توفق بين العمل والمنزل فلا بأس.