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مجلس السلم والأمن الأفريقى يعقد جلسة طارئة حول الأوضاع فى جوبا

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مجلس السلم والأمن الأفريقى يعقد جلسة طارئة حول الأوضاع فى جوبا مجلس السلم والأمن الأفريقى يعقد جلسة طارئة حول الأوضاع فى جوبا

يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقى، فى وقت لاحق مساء اليوم الخميس، جلسة استثنائية فى أديس أبابا؛ وذلك لبحث قضية الصراع المتصاعد فى دولة جنوب السودان، بحسب مصادر مطلعة، وأشارت المصادر، الذى طلبت عدم ذكر هويتها، إلى أن عقد الاجتماع يأتى بعد تدهور الأوضاع إثر سيطرة قوات من مجموعة رياك مشار نائب الرئيس المقال على مدينة (بور) القريبة من العاصمة جوبا، مما يشير إلى خطورة الموقف.

وأقال سلفاكير ميارديت، نائبه رياك مشار، فى يوليو الماضى، بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب عسكرى، وهو ما رده مراقبون إلى نزاع الرجلين حول الترشح باسم الحركة الشعبية الحاكمة للانتخابات الرئاسية المقررة فى 2015، وأعلن مشار رسميًا بعيد إقالته عزمه الترشح للرئاسة، فيما اتهمه سلفاكير ميارديت الاثنين الماضى بالتورط فى محاولة انقلاب فاشلة وقعت الأسبوع الحالى.

ولم يتسن الاتصال بمشار أو مقربين منه للتعليق على الاتهامات الأخيرة، غير أن "مشار" كان قد وجه انتقادات حادة لسلفاكير مؤخرا اتهمه فيها بالفشل فى قيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم والدولة واتباع أسلوب ديكتاتورى فى إدارة البلاد.

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