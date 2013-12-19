الجيش اللبنانى يوقف 7 مسلحين سوريين قرب بلدة عرسال

أوقف الجيش اللبنانى، اليوم الخميس، فى أطراف بلدة عرسال الحدودية شمال سهل البقاع اللبنانى، سبعة مسلحين سوريين، وأفادت مصادر أمنية أنه كان بحوزة المسلحين السوريين أسلحة فردية وقنابل يدوية، ومن ناحية أخرى، بحث القادة الأمنيون فى لبنان اليوم الأوضاع العامة فى البلاد والتقييم المتبادل للوضع الأمنى ولعمل الأجهزة الأمنية، بغية تنسيق الجهود وتبادل المعلومات للمحافظة على الاستقرار ومواكبة التطورات الراهنة.

وشدد القادة الأمنيون على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان الأمن فى الداخل وعلى الحدود، حيث شارك فى اجتماع القادة الأمنيين المدعى العام بالإنابة القاضى سمير حمود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلى ومدير عام أمن الدولة ومدير المخابرات فى الجيش، وممثل عن مدير عام الأمن العام ورئيس شعبة المعلومات.