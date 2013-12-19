أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المحكمة تمنح برشلونة 5 أيام لتقديم أوراق صفقة نيمار

Google+ Print
المحكمة تمنح برشلونة 5 أيام لتقديم أوراق صفقة نيمار المحكمة تمنح برشلونة 5 أيام لتقديم أوراق صفقة نيمار

برشلونة (أ ش أ) منحت محكمة إسبانية رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل، خمسة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة لتوضيح الأمر بشأن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من نادى سانتوس البرازيلى الى النادى الكتالونى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها الإليكترونى اليوم -الخميس - أنه فور تقديم هذه الوثائق فإن قاضي المحكمة العليا بابلو روز سيصدر قراره ويحدد ما إذا كان سيقبل الدعوى القضائية المقدمة من جانب خوردى كاساس عضو نادى برشلونة بشأن وجود تلاعب فى الصفقة.

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة لاتتضمن فقط عقد حقوق تسجيل اللاعب ولكن طلب القاضى تقارير مجلس الادارة بشأن الوضع المالى اعوام 2011 و2012 و2013، وأن القاضى أوضح أن المحكمة العليا الاسبانية لها السلطة القضائية فى بحث القضية لأنها جريمة جنائية مزمعة ارتكبت من قبل مواطن اسبانى (روسيل) فى الخارج رغم ان المبلغ المالى محل التحقيق تم ايداعه فى البرازيل.

يذكر ان عضو النادى الكتالوني قد اثار الدعوى بعد أن تقدم بإتهام رئيس النادى باساءة استغلال الاموال فى التعاقد مع نيمار.

وحدد فى صحيفة الدعوى ان مبلغ 40 مليون يورو تم اساءة استغلالها ودفعت للاعب، كما أوضح النادي فى وقت سابق ان المبلغ دفع لشركة "نيمار ونيمار" المملوكة لوالد اللاعب، ويقول إن قيمة الصفقة بلغت 57 مليون يورو منها 1ر17 مليون يورو فقط حقوق تسجيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع