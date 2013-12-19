المحكمة تمنح برشلونة 5 أيام لتقديم أوراق صفقة نيمار

برشلونة (أ ش أ) منحت محكمة إسبانية رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل، خمسة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة لتوضيح الأمر بشأن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من نادى سانتوس البرازيلى الى النادى الكتالونى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها الإليكترونى اليوم -الخميس - أنه فور تقديم هذه الوثائق فإن قاضي المحكمة العليا بابلو روز سيصدر قراره ويحدد ما إذا كان سيقبل الدعوى القضائية المقدمة من جانب خوردى كاساس عضو نادى برشلونة بشأن وجود تلاعب فى الصفقة.

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة لاتتضمن فقط عقد حقوق تسجيل اللاعب ولكن طلب القاضى تقارير مجلس الادارة بشأن الوضع المالى اعوام 2011 و2012 و2013، وأن القاضى أوضح أن المحكمة العليا الاسبانية لها السلطة القضائية فى بحث القضية لأنها جريمة جنائية مزمعة ارتكبت من قبل مواطن اسبانى (روسيل) فى الخارج رغم ان المبلغ المالى محل التحقيق تم ايداعه فى البرازيل.

يذكر ان عضو النادى الكتالوني قد اثار الدعوى بعد أن تقدم بإتهام رئيس النادى باساءة استغلال الاموال فى التعاقد مع نيمار.

وحدد فى صحيفة الدعوى ان مبلغ 40 مليون يورو تم اساءة استغلالها ودفعت للاعب، كما أوضح النادي فى وقت سابق ان المبلغ دفع لشركة "نيمار ونيمار" المملوكة لوالد اللاعب، ويقول إن قيمة الصفقة بلغت 57 مليون يورو منها 1ر17 مليون يورو فقط حقوق تسجيل.