بيريز ينفي الحصول على تمويل لصفقة بيل..ويدين حملة تشوية أندية إسبانيا

مدريد، (إفي): نفى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الحصول على تمويل من بنك (بانكيا) لإتمام صفقة النجم الويلزي جاريث بيل.

وأكد بيريز اليوم في تصريحات صحفية وجود حملة لتشويه سمعة الأندية الإسبانية، وذلك تعقيبا على قيام المفوضية الأوروبية بفتح تحقيقات حول حصول بعض الأندية في إسبانيا

على مساعدات مالية غير قانونية من الحكومة.

وأوضح بيريز "لا نملك معلومات أكثر مما ذكرته الصحف، كان هناك بلاغ، ثم حققوا معنا، وألحقوا بنا الأذى، ولم يحدث شيء، أعتقد أنه توجد حملة ضد الكرة الإسبانية".

وردا على الاتهامات بحصول النادي الملكي على امتيازات مالية منذ عام 1990 ، قال الرئيس "لقد دفعنا 13 مليون يورو كضرائب إضافية في الاعوام العشرة الاخيرة".

وبالعودة لملف صفقة بيل، شدد فلورنتينو "النادي لم يكن في حاجة لتمويل، لم نتحدث مع أي طرف، لقد دفعنا اموال الصفقة من أرصدتنا الخاصة، وكافة التفاصيل متوفرة لدى اعضاء النادي".

وكذّب بيريز كافة التقارير التي تحدثت عن دعم بنك "بانكيا" للصفقة، ومن بينها تصريح مثير للجدل لمدافع برشلونة جيرار بيكيه.

وأكد بيريز "أتممنا الصفقة بفضل عائدات النادي التي بلغت 520 مليون يورو، إنني مستاء من مواصلة الحديث في نفس الأمر".