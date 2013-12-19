رئيس الشرقية للدخان ينفى زيادة أسعار السجائر لسد عجز الموازنة

نفى المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، زيادة أسعار علب السجائر من خلال تطبيق نظام البندرول لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

كانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت اليوم الخميس عن بدء تطبيق نظام البندرول على نسبة 50% من خطوط انتاج العبوات الورقية من السجائر.

وقامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإقرار نظام البندرول بالتنسيق مع هيئة الجمارك عام 2012، بهدف وقف تهريب السجائر خاصة المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكد رئيس الشركة الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة تطبيق البندرول، الذى هو عبارة عن لاصقة توضع على علبة السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة من قبل الشركات الأجنبية مطبوع عليها كود للدلالة على دفع الضريبية المستحقة، لافتًا إلى أن البندرول يقلل من الأرباح نسبة قليلة لاستبدال الخامات المستخدمة فقط، وسيطبق على منتجات الثلاث شركات العاملة رسميًا فى السوق (الشرقية للدخان – فيلب موريس – بريتش أمريكان توباكو).