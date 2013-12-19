لاشين يجتمع مع رؤساء القنوات في "ماسبيرو" من أجل الاستفتاء

كتب : رانيا محمود منذ 48 دقيقة

أكد مجدي لاشين رئيس التليفزيون، أن شكل الشاشة سيكون مختلفا في بداية العام الجديد، وسيشهد صحوة إعلامية لم يشهد لها مثيلا، تجعل المشاهد المصري يعود مرة أخرى إلى شاشة التليفزيون المصري.

وقال لاشين، لـ"الوطن"، "أقوم حاليا بعقد اجتماعات يومية مع رؤساء القنوات لتطوير الخريطة في الدورة البرامجية الجديدة، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف أنه حاليا يقوم بالاستعداد لاستفتاء الدستور من خلال اجتماعات متصلة مع رؤساء القنوات، بالتعاون مع قطاع الأخبار لتغطية أحداث اليوم الأول والثاني للاستفتاء علي الدستور، والتي ستجرى في 10محافظات، وسيتم تطويع كل برامج القنوات لمتابعة الاستفتاء على الهواء من داخل اللجان.