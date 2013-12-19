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الأسعار الاسترشادية: انخفاض طفيف في "البطاطس" وارتفاع في "الخيار" و"البطاطا" وثبات في "الفاكهة"

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الأسعار الاسترشادية: انخفاض طفيف في "البطاطس" وارتفاع في "الخيار" و"البطاطا" وثبات في "الفاكهة" الأسعار الاسترشادية: انخفاض طفيف في "البطاطس" وارتفاع في "الخيار" و"البطاطا" وثبات في "الفاكهة"

كتب : وائل سعد منذ 4 دقائق

وضعت لجنة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة، التي انعقدت بوزارة اليوم، الأسعار الاسترشادية الملزمة للتجار من السبت المقبل وحتى الجمعة المقبل، وهي خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى.

وتتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من جنيه إلى جنيه ونصف، وكيلو البطاطس من جنيهان و75 قرشا إلى 3 جنيهات و75 قرشا، والبصل الأحمر من جنيهان ونصف إلى 3 جنيهات ونصف، والبصل الأصفر من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والفاصوليا من جنيه ونصف إلى جنيهات ونصف والبسلة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي من جنيه و25 قرشا إلى جنيه و75 قرشا، والباذنجان العروس من 2 جنيه ونصف إلى 2 جنيه و75 قرشا، والباذنجان الأبيض من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والجزر الأصفر دون عروش من جنيه إلى جنيه و75 قرشا، والخيار البلدي من جنيه ونصف إلى 2 جنيه ونصف، والخيار الصوب من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف، والفلفل الرومي من 2 جنيه و25 قرشا إلى 3 جنيهات و25 قرشا، والسبانخ من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، والفلفل الشطة من 2 جنيه إلى 3 جنيهات، والقلقاس من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والبطاطا من جنيه و25 قرشا إلى 2 جنيه.

وعن الفاكهة، يتراوح سعر كيلو البرتقال أبوصرة من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف، والجوافة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، والموز البلدي بأنواعه من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، واليوسفي بأنواعه من 2 جنيه إلى 3 جنيهات ونصف.

وأكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار البطاطس، وارتفاعا بنسبة 5% في الباذنجان العروس، والخيار الصواب والبطاطا، وثبات في أسعار الفاكهة.

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