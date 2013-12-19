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شيكابالا يتراجع ويخطر اتحاد الكرة بعدم فسخ تعاقده مع الزمالك

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شيكابالا يتراجع ويخطر اتحاد الكرة بعدم فسخ تعاقده مع الزمالك شيكابالا يتراجع ويخطر اتحاد الكرة بعدم فسخ تعاقده مع الزمالك

أخطر محمود عبد الرزاق شيكابالا مجلس إدارة اتحاد الكرة برغبته في إيقاف إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك.

وقال عزمي مجاهد المتحدث بإسم اتحاد الكرة لـFilGoal.com "وصلنا خطابا رسميا من شيكابالا يخطرنا فيه برغبته في عدم فسخ تعاقده مع الزمالك."

وأضاف مجاهد "علمت بوجود محاولات لتهدئة اللاعب، ويبدو إنه استجاب لها."

وكان شيكابالا قد أرسل خطابا لمسؤولي ناديه يخطرهم بفسخ التعاقد لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة والتي تبغ خمسة ملايين جنيه.

وحاول عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة السابق وصديق شيكابالا المقرب، التدخل لإثنائه عن فسخ التعاقد.

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