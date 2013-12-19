روسيل يشجع ميسي على طلب راتب أعلى من رونالدو

برشلونة، (إفي): فتح ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الباب أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطلب تحسين عقده ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وأدلى روسيل بتصريحات صحفية، على هامش العشاء السنوي للنادي الكتالوني احتفالا بأعياد الميلاد، أكد خلالها أحقية ميسي في أن يكون الأغلى في تاريخ اللعبة.

وحول مسألة تأخر تجديد عقد (البرغوث)، قال روسيل "لم نتحدث في شيء بعد، لكن باب مكتبي مفتوح، يجب أن يكون ميسي صاحب أعلى أجر، لأنه الأفضل في العالم".

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الغريم ريال مدريد اللاعب الأعلى أجرا في العالم بـ17 مليون يورو سنويا، متخطيا ميسي بمليون يورو، بحسب ما تؤكده تقارير صحفية.

وفي سياق آخر أبدى روسيل قلقه حول وجود نية لدى القائد وقلب الدفاع المخضرم كارليس بويول للاعتزال، مبينا "إذا كان هذا حقيقيا، فهو أمر مقلق، إنه أفضل قائد لهذا الجيل، رحيل القائد يثير القلق سواء كان يلعب أو لا".

كما نفى تماما الشائعات التي تداولتها الصحف الأرجنتينية حول تخطيط المدرب خيراردو "تاتا" مارتينو للرحيل عن البرسا الصيف المقبل.