فيلم ديزني الكرتوني Frozen في الصالات العربية

شركة Disney تقدم فيلم Frozen وشركة 20th Century Fox تقدم فيلم The Secret Life of Walter Mitty وكلاهما بارزان في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Frozen

وأخيراً بدأ عرض الفيلم الكرتوني رقم 53 في تاريخ شركة Disney والذي يحمل عنوان Frozen للمخرجين Chris Buck و Jennifer Lee وأعطى أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم : Kristen Bell و Josh Gad و Idina Menzel. تكتشف الأميرة Elsa أنها تتمتّع بموهبة خارقة يمكنها من خلالها تحويل أي شيء الى جليد. مع مرور الوقت، حان الموعد لتصبح Elsa ملكة ولكن سذاجة شقيقتها الأميرة Anna وقرارها الزواج من شخص إلتقت به منذ دقائق جعلها تغضب وتكشف لجميع سكان المملكة عن موهبتها القاتلة، مما اضطرها للاختباء في الجبل في قصر بنته من جليد فحلّت اللعنة على المملكة التي غرقت في شتاء لا ينتهي إلاً إذا تمكنت Anna من مساعدة شقيقتها على التخلّص من هذه اللعنة. ولكن من سيساعدها في هذه المهمة؟ وهل ستنجح؟

Frozen فيلم ساحر سينال إعجاب الصغار والكبار يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان.

The Secret Life of Walter Mitty

يعود الممثل Ben Stiller الى الصالات مع فيلم يجمع بين الكوميديا والدراما والمغامرات من إخراجه وبطولته إلى جانب الممثلتين Kristen Wiig و Shirley MacLaine والممثل Sean Penn في إطلالة مميّزة. قصة الفيلم محورها الشاب الأعزب Walter Mitty الذي "يعيش الفكرة التي يحلم بها" ويعمل في قسم أرشيف الصور في مجلة Life الشهيرة. Mitty معجب بزميلته Cheryl لكنها لا تعلم بذلك ولا هو يتجرأ على القيام بالخطوة الأولى نحوها. بعدها ستمر حياة Mitty و Cheryl المهنية في أزمة عندما يعلن ناشر المجلة صرف بعض الموظفين لأن القرار أخذ بتحويل الـ Time من مجلة مطبوعة الى إلكترونية وحدد موعد إطلاق آخر عدد مطبوع. وبما أن Mitty هو المسؤول عن الصور فعليه تحضير الصورة رقم 25 موضوع الغلاف والتي أرسلها المصوّر الشهير Sean O'Connell، ليكتشف بعدها Mitty أن الصورة مفقودة ومن واجبه البحث عن O'Connell لمعرفة مكان وجودها وهذا الأمر سيدفعه للقيام بمغامرة لن ينساها في حياته.

The Secret Life of Walter Mitty يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق وقطر والأردن ولبنان.