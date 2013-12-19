التهابات البروستاتا تؤدى لكثرة التبول فى الشتاء

يعانى البعض من الرغبة فى التبول باستمرار، خلال فصل الشتاء، دون أن ندرك الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك الأمر، خاصة مع تزايد البرودة التى تجعلنا غير قادرين على التبول بكثرة، حيث تشير الدراسات إلى أن الكلى هى التى تقوم بتنقية الدم من السموم، وذلك فى صورة البول، الذى يختلف كميته حسب ما يتناوله الإنسان من السوائل اليومية، ويحدث التبول بكثرة.

يؤكد الدكتور مصطفى عبد العزيز، استشارى أمراض المسالك البولية، أن نقص هرمون تركيز البول، الذى يعمل على الاحتفاظ بجزء من الماء داخل جسم الإنسان، إن قل عن الحد المطلوب زاد التبول لدى الإنسان، ويحدث ذلك الخلل فى إفراز هذا الهرمون، نتيجة التعرض للبرد القارس، لذا لابد من قيام الطبيب ببعض الفحوصات، للتأكد من عدم وجود ميكروبات فى المثانة البولية، تسبب مشاكل فى التبول، مضيفًا أن احتقانات البروستاتا التى تحدث بسبب البرد، من العوامل التى تؤدى لكثرة التبول خلال فصل الشتاء.

وينصح "عبد العزيز" المريض فى تلك الحالة، بإجراء الفحوصات الخاصة بالتهابات البروستاتا، ويمكن الإكثار من تناول السوائل الدافئة خلال فصل الشتاء، فذلك من شأنه أن ينظم حركة المعدة، وبالتالى يتجنب الفرد التبول بكثرة خلال الشتاء.