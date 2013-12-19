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سوسن الشيخ: وفاة 1358 مصابًا بالإيدز من إجمالى 4999 فى مصر

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سوسن الشيخ: وفاة 1358 مصابًا بالإيدز من إجمالى 4999 فى مصر سوسن الشيخ: وفاة 1358 مصابًا بالإيدز من إجمالى 4999 فى مصر

كشفت سوسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة مرض الإيدز، عن أن إجمالى عدد من أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" فى منذ ظهور المرض، بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى 4999، توفى منهم 1358 مصابًا بالمرض، وأن ثلثى الحالات تصب فى الفئة العمرية المنتجة فى المجتمع المصرى، والتى تبدأ فى سن الـ20 حتى 45 عامًا، كما أن عددًا من تم اكتشاف إصابتهم بالمرض خلال عام 2013 بلغ 565 حالة، 70% منهم أصيب بالمرض عبر الجنس خاصة ممارسة الجنس بين الرجال و27% منهم بسبب الحقن بالمخدرات و2% منهم من الأم المصابة لطفلها خلال مرحلة الولادة أو الرضاعة.

وأضافت فى بيان لها: "من السهل أن يخفى المتعايش مع المرض مرضه عن الجميع باستثناء مقدمى الخدمة الصحية، وهو ما يستدعى ضرورة العمل على نشر الوعى بين مقدمى الخدمة، وفى مقدمتهم الأطباء والتمريض والعاملون فى الحقل الصحى.

وشددت سوسن الشيخ على أن الإعلام شريك أساسى لتأمين رد فعل المجتمعات تجاه القضايا المختلفة، وتأمين استجابة فعالة تجاه المتعايشين بالمرض من خلال إزالة كل أشكال الوصم والتمييز ودعم حقوقهم الإنسانية، لافتة إلى أن المتعايشين مع المرض واجهوا تجارب سلبية خلال حصولهم على الخدمة الصحية المتنوعة من القطاعين الحكومى والخاص، خاصة عند طلب إجراء خدمات جراحية، وأحيانًا عانوا من الحرمان من تلقى الخدمة وهو ما يؤثر على حياة المرضى وأسرهم ليس فقط من الناحية العضوية ولكن على المستوى النفسى أيضًا.

وقالت: "يجب أن ندعم المريض وأن نتقرب من الشباب كثيرًا حتى نمدهم بالمعلومات قبل أن يصل إليهم من يمدونهم بالمعلومات المغلوطة وغير السليمة وحتى نعيش فى مجتمع سليم، كما أن الجمعية ستنظم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والبنك الدولى والبرنامج الوطنى لمكافحة مرض الإيدز، برنامجًا تدريبيًا لعدد 100 من مقدمى الخدمات الصحية فى مجال فيروس نقص المناعة البشرى فى الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر 2013 بمكتبة الإسكندرية.

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