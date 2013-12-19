استشارى تغذية: "شوربة العدس" وجبة مناسبة لأصحاب الأمراض المزمنة

تقلبات الجو خلال الفترة الأخيرة، وهبوب موجات الشتاء القارس، جعلت الجميع يتساءل عن نوعية الطعام الذى يجب تناوله، خاصة أن فترة الشتاء، كما هو معروف تجعل الإنسان يتناول الطعام بكثرة مما يساعد على زيادة الوزن.

يقول الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية، يشعر الإنسان بالجوع الدائم فى الشتاء وذلك بسبب استهلاك الجسم لجزء كبير من الطاقة، فى رفع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من احتياجه إلى السعرات حرارية، والتى يستمدها من الطعام، مما يزيد من شهية الشخص فيتناول المزيد من الطعام، فيحدث له زيادة الوزن.

وأضاف "عيد"، أن خلال فترة الشتاء يقل احتياج الإنسان من السوائل، ويعتقد البعض أنهم لا يحتاجون إلى السوائل، وهذا غير صحيح بالمرة، فيجب تناول كميات وافرة من المياه يوميا، حتى يستطيع الإنسان تنظيف الكلى والكبد من السموم الموجودة بها.

وأوضح "عيد"، أن "طبق شوربة العدس" من الأطعمة المشهورة والمعروفة فى الشتاء، ويعتبر العدس من الأطعمة المسموح بها فى الأنظمة الغذائية المتبعة للرجيم، وذلك لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، والتى تعطى شعورا رائعا بالراحة، بالإضافة إلى أنه يحتوى على البروتينات النباتية والتى تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية.

وأشار "عيد" إلى أن العدس من الأطعمة التى يسمح تناولها للعديد من أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر ومرضى القلب والكبد، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات الخالية من الكوليسترول، واحتوائه على فيتامين ب وفيتامين أ وج، بالإضافة إلى احتوائه على الأحماض الأمنية المشبعة، بالإضافة إلى وجود عناصر مضادة للأكسدة، والذى يحمى من الإصابة من الأورام والسرطانات المختلفة.