الرئيس منصور يناقش مع ممثلي الشباب خارطة المستقبل وأولويات المرحلة

التقى الرئيس عدلي منصور، اليوم الخميس ، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، نحو 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لمناقشة خارطة المستقبل، والتعرف على موقف الشباب من ترتيب أولويات المرحلة.

وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلي منصور حرص على الاستماع لموقف كل مشارك من مسألة أسبقية الانعقاد فيما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلاً عن طبيعة قانون الانتخابات المقرر إصداره عقب إقرار الدستور.

وقال إن اللقاء – الذي شهد الوقوف دقيقة حداداعلى شهداء ثورتي 25 يناير و30 يوينو- بدأ في تمام الواحدة من بعد ظهر اليوم، ومازال منعقدا حتى الآن.

أ ش أ