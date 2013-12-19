حبس محمد عادل عضو 6 ابريل بعد مواجهته بأقوال الشهود

أكد مصدر قضائى بنيابة وسط القاهرة ، أن نيابة حوادث وسط قد إنتقلت للتحقيق مع الناشط السياسي محمد عادل عضو حركة 6 أبريل ووقد واجهته النيابة بعدد من الفيديوهات ومنها فيديوهات اليوم السابع والتى توضح مشاركته فى أحداث محكمة عابدين ، وكذلك أقوال عدد من الشهود والمجنى عليهم من أفراد الشرطة ، وأمرت النيابة بحبسه عقب مواجهته بقرار إحالته إلى الجنح ، وكانت النيابة قد امرت بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث محكمة عابدين .

و أكد اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، أن قوات من البحث الجنائي بالمديرية قد داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي المملوك لمرشح الرئاسة السابق خالد علي، والكائن في ١ شارع سكة الفضل متفرع من شارع طلعت حرب بعابدين.

وأضاف قائلا إنه بعد استصدار أذن من النيابة العامة، قامت قوات الشرطة بمداهمة المكتب وتم القبض علي الناشط محمد عادل دون أي مقاومة، وعثر بحوزته علي موبايل عليه صور ومحادثات مهمة، جاري تفريغها بمعرفة الأجهزة المعنية.

وأشار إلي أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره علي خلفية أحداث العنف والاعتداء والتجمهر أمام محكمة عابدين، لاشتراكه مع عدد من النشطاء أبرزهم أحمد ماهر وأحمد دومة .

> يذكران نيابة وسط القاهرة، قد احالت كل من “أحمد ماهر” مؤسس حركة 6 أبريل “محبوس”، والناشط السياسى “أحمد دومة” محبوس، و”محمد عادل” هارب، عقب تورطهم فى أحداث العنف التى شهدتها محكمة عابدين.

كان قد باشر التحقيقات مع المتهمين أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، وأمر المستشار محمد العتيق رئيس النيابة الكلية بحبس الناشط السياسى أحمد دومة، وأحمد ماهر لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر لنفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى، دون إخطار مسبق.

وأسندت النيابة العامة إلى “دومة” ارتكابه لجرائم الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك فى تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على موظفين عموميين “قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين”، حيث أسندت له نيابة قصر النيل التى باشرت التحقيق معه “إحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة”.

وجاء بالتحقيقات، أن أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، فى الاعتداء على موظفين عموميين، وهم 7 من مجندى وضباط الشرطة على نحو تسبب فى وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين، والتى تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة