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وصول أجهزة حديثة لتشغيل التابلت بشمال سيناء

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وصول أجهزة حديثة لتشغيل التابلت بشمال سيناء وصول أجهزة حديثة لتشغيل التابلت بشمال سيناء

وزير التربية و التعليم يسلم التابلت لطلاب المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن وصول الأجهزة الحديثة المساعدة لتشغيل التابلت علي الواي فاي، الي شمال سيناء.

وقال الحسين السيد أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام المديرية، أن الأجهزة التي وصلت المديرية هي اجهزة الحاسب الألي والسبورات التفاعلية وأجهزة الداتا شو وأجهزة أكسز، بواقع 188 جهاز من كل نوع، وذلك لتشغيل أجهزة التابلت الخاصة بالصف الاول الثانوي العام والفني علي مستوي المحافظة.

وأضاف أنه تم توزيع الاجهزة المساعدة علي مدارس المحافظة، معلنا وصول أجهزة التابلت الي المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

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