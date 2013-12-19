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الأمن يفض مظاهرة لأعضاء الإخوان بالمنوفية بعد هتافهم ضد الجيش

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الأمن يفض مظاهرة لأعضاء الإخوان بالمنوفية بعد هتافهم ضد الجيش الأمن يفض مظاهرة لأعضاء الإخوان بالمنوفية بعد هتافهم ضد الجيش

فضت قوات أمن المنوفية, مساء اليوم الخميس, مظاهرة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, على الكوبرى العائم بمدينة شبين الكوم.

وكان أعضاء الجماعة, قد تجمعوا على كوبرى شبين رافعين لافتات "رابعة العدوية", ومرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة, قبل أن تتوجه قوات الأمن برئاسة اللواء مجدى سابق حكمدار المحافظة واللواء جمال شكر رئيس المباحث, لفض المظاهرة لخروجها بدون تصريح ما يعد مخالف لقانون التظاهر.

وفور مشاهدة أعضاء الجماعة لقوات الأمن تتوجه نحوهم, فروا هاربين ناحية حى "ميت حلقات", حتى طاردتهم قوات الشرطة فى الشوارع الجانبية, دون أن تلقى القبض على أحد منهم.
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مصر 365