بالصور| "السلطان الفاتح".. حصريا على MBC1 وMBC مصر ابتداءً من السبت

كتب : سهيلة حامد منذ 33 دقيقة

حصريًا وللمرة الأولى على الشاشات العربية، تنفرد قناتا MBC1 وMBC مصر بعرض أضخم إنتاج في تاريخ السينما التركية، وأعلاه تكلفةً، وأكثره مبيعا في شباك التذاكر، وهو "السلطان الفاتح".

يؤرخ الفيلم لحقبة زمنية تتناول دخول الأتراك العثمانيين إلى القسطنطينية في عهد السلطان الطموح محمد الثاني عام 1453، الذي أطلق حملته العسكرية للاستيلاء على القسطنطينية وضمها تحت لواء الدولة العثمانية الناشئة، مُدوّنا في سجلات التاريخ ما سُمي آنذاك بأكبر حصار في ذلك العصر.

حطم فيلم "السلطان الفاتح" الأرقام القياسية لشباك التذاكر في تركيا، حيث بيعت ستة ملايين وخمسمائة ألف تذكرة دخول لصالات العرض، فيما بلغت تكلفة إنتاجه أكثر من 18 ملايين دولار أمريكي، ما يجعل منه الفيلم التركي الأعلى كلفة إنتاجية حتى الآن.

شارك في تصوير المشاهد والمعارك أكثر من 15 ألف ممثل ثانوي، فيما يضم الفيلم نخبة من أبرز نجوم السينما التركية، إذ يتقاسم بطولته: ديفريم إفين، إبراهيم شيليكول، وديليك سيربيست، سينغيز كوسكن، رجب آكتوغ، وآخرون. والفيلم من إخراج فاروق أكسوي.

يُعرض فيلم "السلطان الفاتح" حصريا على MBC1 وMBC مصر يوم السبت 21 ديسمبر في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت جرينتش، 09:00 ليلا بتوقيت السعودية.