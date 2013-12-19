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"سوديك" توقع اتفاقية قرض بـ 900 مليون جنيه مع "العربى الأفريقى الدولى"

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"سوديك" توقع اتفاقية قرض بـ 900 مليون جنيه مع "العربى الأفريقى الدولى" "سوديك" توقع اتفاقية قرض بـ 900 مليون جنيه مع "العربى الأفريقى الدولى"

وقّعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اتفاقية قرض مشترك بمبلغ 900 مليون جنيه مصرى مع 4 بنوك مصرية كبرى بقيادة البنك العربى الأفريقى الدولى كوكيل ومُرتب حصرى لهذا التسهيل الائتمانى.

وأوضحت الشركة أنّ القرض سيُوجه لتمويل مشروعها "سوديك وست" بمدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة، حيث تستخدم سوديك القرض فى سداد القروض والتسهيلات القائمة لتمويل مشروع سوديك وست، وكذلك تمويل الأعمال المتبقية بالمشروع.

وتقوم سوديك حالياً بتسليم وحدات متنوعة فى 7 مشروعات مختلفة، حيث سلمت الشركة وحدات مشروع وستاون ريزيدنسيز قبل عام كامل من تواريخ التسليم التعاقدية. ويتيح القرض المشترك لسوديك الإسراع فى إتمام الإنشاءات وعمليات التسليم لمشروعاتها، بينما يعمل من ناحية أخرى على تمكين الشركة من إنجاز معدلات النمو المتوقعة لها كمطور عقارى متميز فى السوق المصرى.

جدير بالذكر أن سوديك حققت نتائج قياسية ممتازة للمبيعات المتعاقد عليها خلال هذا العام، والتى وصلت إلى 2.6 مليار جنيه حتى تاريخه.
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مصر 365