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البنك الأوروبي يقدم دعما للمشروعات الصغيرة بـ50 مليون دولار كدفعة أولى

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البنك الأوروبي يقدم دعما للمشروعات الصغيرة بـ50 مليون دولار كدفعة أولى البنك الأوروبي يقدم دعما للمشروعات الصغيرة بـ50 مليون دولار كدفعة أولى

كتب : صالح إبراهيم منذ 15 دقيقة

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اتفاقا لتقديم دعما ماليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بقيمة 50 مليون دولار كدفعة أولى.

وقال البنك إن الاتفاق الذي وقعته هيلدجارد جاسك مدير منطقة شمال وشرق المتوسط بالبنك مع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي يقضي بفتح خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الـ50 مليون دولار تعتبر دفعة من الحزمة التي خصصها البنك وتبلغ 100 مليون دولار.

وأوضح البنك أنه سيوفر 50 مليون دولار أخرى لتمويل التجارة الدولية قريبا، وأن الدعم المقدم يعد أول استثمار للبنك الأوروبي في قطاع التمويل المصري.

وقالت "جاسك"، في تصريحات صحفية، إن البنك الأوروبي يهدف إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره على رأس أولويات البنك الفترة المقبلة، متوقعة أن يسهم الدعم الجديد في دفع التنمية الاقتصادية.

وأكد هشام عكاشة، أن الاتفاق سيسهم في تأمين التمويل طويل الأجل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقبلا.

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