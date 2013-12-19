شهدت مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع المستشار العسكرى وقائد قوات التأمين للجيش بسوهاج أول حالة تسليم للأسلحة ضمن مبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى "سلم سلاحك"، حيث تم تسليم عدد 8 بنادق آلية و2 مدفع جرينوف، قام بتسليمها أهالى عائلة سليمان بسطاوى بنجوع الصوامعة بدائرة مركز طهطا.
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تسليم 8 بنادق آلية و2 مدفع جرينوف بسوهاج استجابة لمبادرة السيسى
شهدت مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع المستشار العسكرى وقائد قوات التأمين للجيش بسوهاج أول حالة تسليم للأسلحة ضمن مبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسى "سلم سلاحك"، حيث تم تسليم عدد 8 بنادق آلية و2 مدفع جرينوف، قام بتسليمها أهالى عائلة سليمان بسطاوى بنجوع الصوامعة بدائرة مركز طهطا.