أخبار عاجلة

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
فيديو| إبراهيم حسن: «التوفيق حالفنا أمام إنبي فانتصرنا.. عكس المقاصة» -
بالفيديو.. مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «ده أنا قرفان قرف» -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر -
التقديرات الأولية تظهر فوز رئيس الوزراء الصربي فوسيتش بانتخابات الرئاسة -
مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "تعليم الشرقية" يفوض مديرى الإدارات بصلاحياته لسد العجز بالمدارس

Google+ Print
وكيل "تعليم الشرقية" يفوض مديرى الإدارات بصلاحياته لسد العجز بالمدارس وكيل "تعليم الشرقية" يفوض مديرى الإدارات بصلاحياته لسد العجز بالمدارس

فوض جمعة مصطفى ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مديرى إدارات التعليم بالشرقية، بسد العجز فى الوظائف والمواد الدراسية، التى تعانى من عجز وفقًا لمصلحة العمل.

وقال الدكتور محمد رزق، مستشار وكيل أول الوزارة الإعلامى، فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إن القرار تضمن منح مدير الإدارة إجازة اعتيادية للعاملين من 3 إلى 5 أيام فى حالات الضرورة القصوى بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وأن يتم محاسبة المتواجدين بدواوين الإدارات والمديرية من العاملين بالمدارس دون سند قانونى أو مهمة رسمية، على أن تشمل المحاسبة الموظف ورئيسه المباشر حفاظًا على حسن سير العمل بالمدارس.

وكلف وكيل الوزارة مسئول الأمن بالمديرية والإدارات متابعة هذه التكليفات، وتشكيل لجان تضم أعضاء من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والمتابعة والمخازن، لمتابعة الإدارات والتأكد من خلو المخازن من الكتب وتوزيعها على المدارس، وارتجاع الزائد منها للاستفادة منه بمناطق العجز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365