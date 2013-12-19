وكيل "تعليم الشرقية" يفوض مديرى الإدارات بصلاحياته لسد العجز بالمدارس

فوض جمعة مصطفى ذكرى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مديرى إدارات التعليم بالشرقية، بسد العجز فى الوظائف والمواد الدراسية، التى تعانى من عجز وفقًا لمصلحة العمل.

وقال الدكتور محمد رزق، مستشار وكيل أول الوزارة الإعلامى، فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إن القرار تضمن منح مدير الإدارة إجازة اعتيادية للعاملين من 3 إلى 5 أيام فى حالات الضرورة القصوى بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، وأن يتم محاسبة المتواجدين بدواوين الإدارات والمديرية من العاملين بالمدارس دون سند قانونى أو مهمة رسمية، على أن تشمل المحاسبة الموظف ورئيسه المباشر حفاظًا على حسن سير العمل بالمدارس.

وكلف وكيل الوزارة مسئول الأمن بالمديرية والإدارات متابعة هذه التكليفات، وتشكيل لجان تضم أعضاء من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والمتابعة والمخازن، لمتابعة الإدارات والتأكد من خلو المخازن من الكتب وتوزيعها على المدارس، وارتجاع الزائد منها للاستفادة منه بمناطق العجز.