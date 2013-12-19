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انعقاد مؤتمر قسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة

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انعقاد مؤتمر قسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة انعقاد مؤتمر قسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة

عقد قسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة المؤتمر النفسى الدولى الرابع فى الفترة من 18: 20 من ديسمبر الجارى، تحت عنوان المنهج التكاملى لممارسة الطب النفسى.

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدى، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر يناقش الجديد فى مجال الطب النفسى العام، وعلاج الإدمان والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين، والاضطرابات النفس الجنسية. كما تم استعراض الأبحاث المتعقلة بالطب النفسى فى الوطن العربى بالسعودية والكويت وفلسطين، ووضع الطب النفسى فى هذه الدول.

وأضاف "الحديدى"، أن المؤتمر استعراض كذلك قانون الصحة النفسية والخدمات المقدمة للمرضى النفسيين فى حاليا، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى والجمعية المصرية للمخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب والجمعية المصرية للعلاج النفسى الجماعى وجامعة "بتس برج" بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية الدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب سعد عميد كلية طب المنصورة والدكتورة وفاء البهى رئيس قسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة.

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مصر 365

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