"مكافحة الإدمان" يبدأ تنفيذ برامج تدريب لكوادر الجهاز الإدارى للدولة

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تنفيذ برامج تدريب نوعية لكوادر الجهاز الإدارى للدولة, والذى يضم ما يزيد عن 6 ملايين موظف, وذلك بهدف التوعية بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات.

وصرحت الأستاذة جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز، بأنه فى ضوء هذا التعاون تقرر دمج مكون معرفى بمشكلة المخدرات فى كافة البرامج التى تعقد للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، للرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمشكلة المخدرات، وكذلك دور الأسرة فى الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر لحالات التعاطى وكيفية التعامل معها.

جاء ذلك خلال افتتاحها الدورة التدريبية الأولى للوقاية من الإدمان، والتى نظمها الجهاز بالتعاون مع الصندوق بمركز إعداد القادة بوزارة التنمية الإدارية، والتى كان من توصيات المشاركين فى فعالياتها ضرورة تعميمها على مستوى الجهاز الإدارى بشكل مكثف.

ومن جانبه أكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، أن برامج توعية الجهاز الإدارى تأتى فى إطار الخطة الوطنية التى أعدها الصندوق لمواجهة المشكلة، وأنها تمثل آلية مهمة لاستهداف الأسر وتفعيل دورها فى المواجهة، وكسر حاجز الصمت والإنكار لدى الأسر تجاه هذه المشكلة، خاصة أن دراسات الصندوق تؤكد أن ٥٨٪ من المدمنين يعيشون مع الوالدين.

وأضاف "عثمان" أن هذه البرامج تساهم فى نشر الوعى بخدمات الخط الساخن للصندوق (16023) للمشورة والعلاج من الإدمان، مؤكداً استعداد الخط لعلاج كافة الحالات التى ترد إليه مجاناً وفى سرية تامة.

وأوضح حمدى عبد العزيز، رئيس قطاع التدريب بالجهاز، أنه سوف يتم إضافة جلسة ومكون ثابت لنشر مفهوم التوعية بأخطار التعاطى والإدمان وتعميمه على باقى الهيئات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة، كما سيتم إدراج هذا المكون فى كافة الدورات التى يعقدها الجهاز، مع تضمينه فى الخطة التدريبية للجهاز بداية مع العام المالى 2014/ 2015.