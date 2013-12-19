"وزير التعليم" يشاهد نموذجا للتآخي بين مدرستي "الشويفات" و"أم المؤمنين عائشة" بالسادس من أكتوبر

كتب : توفيق شعبان منذ 11 دقيقة

قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، بجولة، صباح اليوم، زار خلالها مدرستي الشويفات الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وأم المؤمنين عائشة، للتعليم الأساسي في نفس المنطقة، لمشاهدة نموذجا للتآخي بين مدرسة دولية وأخرى حكومية، قام خلالها طلاب المدرسة الدولية بالتبرع من "مصروفهم" الشخصي لإصلاح وتجهيز 6 فصول بالمدرسة الحكومية، وشراء ما ينقصها من تخت وكراسي ونوافذ وأبواب، وذلك تشجيعا على تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدارس الخاصة والدولية من جانب والحكومية من جانب آخر.

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة الشويفات الدولية، حيث كان في استقباله الدكتور علي الألفي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذة هدى عيد مديرة المدرسة، والأستاذ صلاح العايشي المدير الإقليمي، والسيد روبرت كلان هانز المدير الأجنبي.

قام أبو النصر بتحية طلاب المدرسة ـ الذين استقبلوه بالورود ـ مشيدا بتجربتهم المتميزة في المشاركة المجتمعية، ودعا الطلاب إلى الاهتمام بأخوتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والمكفوفين وذوي الإعاقة الفكرية، لافتا إلى أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على سد احتياجاتهم وتعويضهم عن كل ما ينقصهم، وأضاف أنه سيتم توفير تابلت تعليمي للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة المقبلة.

واتجه الوزير بعد ذلك إلى مدرسة أم المؤمنين عائشة للتعليم الأساسي، حيث رافقه طلاب الشويفات ومسؤولوها، وتفقد الوزير الفصول التي تم إصلاحها، داعيا إلى تعميم تجربة التآخي بين المدارس على مستوى الجمهورية، وأكد الوزير أن ما رآه اليوم نموذج يحتذى به.