"غدي" تجاوز سقف الـ 75 ألف متفرج رغم القرصنة

أكد الفنان جورج خباز أنه سعيد جداً بالأصداء الإيجابية التي يحققها فيلم "غدي"، بعدما نعدّت نسبة مشاهدته الـ 75 ألف متفرج.

وفي دردشة مع "سيدتي نت"، قال خباز: "من يتابع ما يُكتب عن الفيلم في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي يتأكد أنّ هناك إجماعاً حوله؛ ولولا تعرّضه للقرصنة خلال الأسبوعين الأخيرين وطرحه في الأسواق على شكل "دي في دي" لكانت تخطّت نسبة مشاهدته الـ 100 ألف متفرّج. لكن الناس رفضوا القرصنة، ويبدو أنّهم رفضوا المشاركة في هذه الجريمة، بدليل أنّ الإقبال عليه ما لبث أن استعاد زخمه".

خباز الذي توقع استمرار عرض الفيلم إلى ما بعد فترة الأعياد، قال: "أن يصمد فيلم لبناني في الصالات لمدّة شهرين ونصف، فهذا يعتبر أمراً جيّداً جداً، لأنّ أهمّ الأفلام اللبنانية لم يتجاوز فترة عرضها الثلاثة أشهر، وأقصد بكلامي أفلام نادين لبكي".

الجدير ذكره أنّ الممثل جورج خباز باشر في الأسبوع الماضي عرض مسرحية "ناطرينو"، على مسرح "شاتو تريانو"، وتتناول موضوع صراع الأجيال.

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